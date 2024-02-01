СМИ: ХАМАС не ведет переговоры с разведкой Египта по соглашению о заложниках

По информации телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", сведения о скором прибытии в египетскую столицу делегации радикальной группировки "Исламский джихад не являются достоверными

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС не проводит в Каире встреч с руководством Управления общей разведки Египта по поводу соглашения с израильской стороной об освобождении заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Отмечается, что источники телеканала "опровергли информацию о проведении переговоров с представителями египетской разведки по вопросу о договоренностях по заложникам".

Те же источники сообщили, что сведения о скором прибытии в египетскую столицу делегации радикальной группировки "Исламский джихад", которая якобы намеревалась присоединиться к переговорам по данной проблеме, также не являются достоверными.

Ранее газета "Аль-Араби аль-Джадид" указывала, что, по ее данным, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания проведет встречу в Каире с главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем, "чтобы обсудить общий план обмена пленными и [введение режима] прекращения огня". По данным источников издания, "в ближайшие несколько дней движение [ХАМАС] представит свой ответ на выдвинутое предложение".

30 января Хания сообщил, что движение "получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже, и в настоящий момент изучает его". При этом он подчеркнул, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа остаются "немедленное прекращение агрессии" и вывод израильских войск за пределы сектора Газа. По словам Хании, движение готово рассмотреть только те инициативы, которые смогут обеспечить выполнение этих условий.

По информации телеканала CNN, на переговорах в Париже с участием Египта, Израиля, Катара и США было выработано предварительное предложение по освобождению заложников. Первый этап предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий. При этом каждый удерживаемый ХАМАС мирный житель будет обменян на трех палестинцев, которые содержатся в тюрьмах Израиля. Это соотношение может быть увеличено для обмена израильских военнослужащих. Вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать и более длительная пауза, отмечал телеканал.