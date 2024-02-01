Пашинян: Армения должна иметь боеспособную армию для защиты своей территории

Премьер-министр отметил, что имеет в виду защиту территории бывшей Армянской ССР, где проходят границы страны

ЕРЕВАН, 1 февраля. /ТАСС/. Армения должна располагать боеспособной армией для защиты своей территории в пределах границ бывшей Армянской ССР. Об этом заявил в интервью Общественному радио страны премьер-министр Никол Пашинян.

"У нас должна быть боеспособная армия, которой следует решить легитимную задачу: защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении. Но когда я говорю о легитимной проблеме, я имею в виду защиту территории бывшей Армянской ССР, где проходят наши границы", - отметил он.