В Польше расследуют декабрьский инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой

Представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна заявил, что расследование ведется с целью установления обстоятельств "создания масштабной угрозы жизни или здоровью многих людей или имуществу путем подрыва взрывчатых веществ, содержащихся в военной крылатой ракете, запущенной с территории иностранного государства"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Польская прокуратура начала официальное расследование инцидента с нарушением воздушного пространства страны крылатой ракетой, запущенной с территории иностранного государства . Об этом заявил представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна.

"В связи с опасным происшествием, имевшим место 29 декабря 2023 года <...>, военный отдел районной прокуратуры Люблина инициировал расследование нарушения воздушного пространства Польши неопознанным летающим объектом", - приводит слова Банны сайт радиостанции RMF24.

Представитель прокуратуры пояснил, что расследование ведется с целью установления обстоятельств "создания масштабной угрозы жизни или здоровью многих людей или имуществу путем подрыва взрывчатых веществ, содержащихся в военной крылатой ракете, запущенной с территории иностранного государства".

"В рамках данного разбирательства прокуратура попытается установить обстоятельства данного инцидента, а также выяснить происхождение и цель объекта, которым, вероятно, была военная крылатая ракета", - отметил Банна.

29 декабря оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что неопознанный летающий объект вторгся в воздушное пространство республики со стороны Украины. Польский президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с руководством министерства обороны. Начальник Генерального штаба ВС Польши генерал Веслав Кукула утверждал, что воздушные границы страны на какое-то время нарушила российская ракета.