Словакия намерена направлять средства в фонд ЕС для Украины на все, кроме оружия

По словам премьер-министра республики Роберта Фицо, среди ведущих европейских политиков становится все больше полагающих, что конфликт на Украине не имеет военного решения

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине не имеет военного решения, поэтому Словакия готова предоставлять средства в фонд Евросоюза для Украины на все, помимо оружия. Соответствующее заявление по итогам экстренного саммита ЕС заявил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо.

"Мы четко сказали [на саммите в Брюсселе], что Словакия будет участвовать в этом [финансировании Украины], предоставляя средства [в фонд помощи Украине] на все, что не касается оружия. Можем оказывать помощь в разминировании территории, можем помогать иначе, но это будут всегда [технические] средства, которые не несут смерть, - сказал премьер. - Наша позиция ясна. Мы на государственном уровне не заинтересованы поддерживать дальнейшее вооружение Украины. Я не верю в военное решение конфликта, происходящего на Украине".

Среди ведущих европейских политиков, по словам Фицо, становится все больше полагающих, что конфликт на Украине не имеет военного решения. "Мы [в ЕС] должны отказаться от одного плана, которым является война. Мы должны перейти к другому плану, которым является мир, но пока мы так далеко не продвинулись", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что Словакия и далее настаивает на том, чтобы во всех принимающихся документах содержалось предложение: "Военная помощь [Украине] и предоставление ей обязательств [со стороны ЕС] будут даваться [только] при полном уважении безопасности и политики в сфере обороны государств - членов [сообщества]". Словацкая сторона настаивает на этом пункте, поскольку он "подтверждает, что любая военная помощь [Украине] основывается на базе двусторонних" соглашений каждого государства с ней, сказал Фицо.

Финансовая помощь ЕС должна сопровождаться жестким контролем за использованием средств, так как на Украине высок уровень коррупции. Сообщество, приняв решение предоставить Киеву €50 млрд в течение предстоящих четырех лет, стало его крупнейшим спонсором. В этой ситуации, по словам Фицо, США может полностью переложить на европейские страны бремя финансовой поддержки Украины.

По словам Фицо, участники саммита также затронули темы санкций против РФ и экономической ситуации в России и на Украине.