США уничтожили беспилотник и надводный дрон в Аденском заливе и Красном море

Кроме того, CENTCOM зафиксировал запуск двух ракет с территории Йемена, предположительно, в направлении торгового судна M/V Koi под флагом Либерии

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и надводный дрон в Аденском заливе и Красном море соответственно. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"1 февраля приблизительно в 05:00 по времени Саны силы CENTCOM сбили БПЛА в Аденском заливе, - говорится в сообщении, размещенном командованием в социальной сети X. - Позднее, приблизительно в 10:30 по времени Саны, силы CENTCOM нанесли удары и уничтожили начиненный взрывчаткой надводный дрон в Красном море".

Помимо этого, CENTCOM зафиксировал запуск двух ракет с территории Йемена, предположительно, в направлении торгового судна M/V Koi под флагом Либерии. Ракеты упали в воду, не достигнув цели.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в некоторых городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.