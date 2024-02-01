СМИ: Британия проведет запуск баллистической ракеты для проверки атомной подлодки

Ожидается, что пуск ракеты без боевой части будет осуществлен примерно в 90 км от восточного побережья Соединенных Штатов, передает газета The Sun со ссылкой на источники

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Великобритания впервые с 2016 года проведет тестовый запуск баллистической ракеты Trident II D5 с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

По ее данным, ожидается, что пуск ракеты без боевой части будет осуществлен примерно в 90 км от восточного побережья США. 30 января HMS Vanguard была замечена в порту Канаверал в штате Флорида. По сведениям The Sun, Национальное агентство геопространственной разведки США предупредило судоходные компании о готовящемся ракетном пуске, который должен состояться до 4 февраля.

Как отметила газета, тестовый запуск Trident II D5 необходим для того, чтобы убедиться в том, что подлодка может вернуться на вооружение королевских ВМС после семилетнего ремонта на военно-морской базе в Плимуте на юго-западе Англии.

Помимо HMS Vanguard, у Великобритании есть три атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-е годы: HMS Victorious, HMS Vigilant и HMS Vengeance. В настоящее время только две из них пригодны к эксплуатации. Согласно опубликованному в 2021 году Комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять на подлодки типа Dreadnought.

The Sun напомнила, что в XXI веке британские ВМС лишь пять раз проводили запуски ракет Trident II D5, последний из которых состоялся в 2016 году. Тогда баллистическая ракета, выпущенная подлодкой HMS Vengeance недалеко от побережья Флориды, должна была пролететь 9 тыс. км и поразить цель на юго-востоке острова Вознесения в южной части Атлантического океана. Однако ракета производства американской компании Lockheed Martin уклонилась от курса и автоматически самоликвидировалась.