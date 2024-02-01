Бывший спикер парламента Словении возглавил государственную избирательную комиссию

Как сообщает Словенское агентство печати, Игор Зорчич сменил на этом посту Душана Вучко, который возглавлял избирком более 12 лет

ЛЮБЛЯНА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший председатель Государственного собрания Словении (нижней палаты парламента) Игор Зорчич возглавил государственную избирательную комиссию республики. Об этом сообщает Словенское агентство печати (STA).

Отмечается, что Зорчич сменил на этой должности Душана Вучко, который возглавлял избирком более 12 лет. "Я приступаю к работе в государственной избирательной комиссии в трудное время, когда мы сталкиваемся с отставками некоторых секретарей и их заместителей, а также объявлением забастовки судей в избирательных органах", - сообщил Зорчич.

Как указывает STA, одной из главных задач, которая ожидает нового руководителя избирательной комиссии, станет проведение июньских выборов в Европарламент.