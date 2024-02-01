В Молдавии намерены не допустить открытия в Приднестровье участков к выборам президента РФ

Председатель парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что власти республики могут запретить голосование на территории российского посольства в Кишиневе

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Действующие власти Молдавии не допустят открытия избирательных участков к выборам президента России на территории непризнанного Приднестровья. Об этом заявил председатель парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в интервью телеканалу Jurnal.

"Я считаю незаконным и некорректным открывать избирательные участки на территории, которая не контролируется [Кишиневом], без согласия с Республикой Молдова. <...> Да, Россия раньше открывала участки в Приднестровье, но так происходило до нас. Это было незаконно, но кое-кто закрывал на это глаза", - сказал Гросу.

Он дал понять, что власти Молдавии будут всячески этому препятствовать и не пропустят в страну организаторов выборов из России. "Я думаю, что мы сможем что-то сделать. Мы уже делали это в других случаях, почему не можем сделать это еще раз. <...> Они будут нуждаться в человеческих ресурсах, а эти люди должны будут как-то добраться до нас. Нам необходимо проявить характер и действовать решительно", - отметил Гросу.

Он добавил, что власти Молдавии могут запретить голосование на территории российского посольства в Кишиневе.

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду и учрежденной ею проевропейской Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Москва обвинила Кишинев в недружественных действиях, а в ответ поступили обвинения во вмешательстве во внутренние дела республики. Тогда Молдавия выслала из страны несколько десятков сотрудников посольства РФ, сократив персонал до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные и технические функции. Из Москвы последовали ответные меры.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В Молдавии и непризнанном Приднестровье проживают несколько сотен тысяч российских граждан.