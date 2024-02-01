Полиция Вашингтона задержала восемь участников пропалестинской демонстрации

Им предъявили обвинения в препятствовании движению и других нарушениях

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Вашингтона задержали не менее восьми участников демонстрации в поддержку Палестины в центре американской столицы. Об этом ТАСС сообщили в полицейском управлении города.

"Сотрудники управления полиции задержали восемь человек во время утренних демонстраций. Все эти задержания были проведены рядом с пересечением 23-й улицы и Конститьюшн-авеню", - отметили в полиции. Рядом с этим местом находится Мемориал президенту Аврааму Линкольну. Задержанным предъявили обвинения в препятствовании движению и других нарушениях.

По данным местного филиала канала ABC, Полиция Капитолия также задержала 11 человек в центре города, а сотрудники Парковой полиции США - еще четырех манифестантов у Конститьюшн-авеню. Участники демонстрации перекрыли несколько дорог в Вашингтоне. В связи с этим власти сообщали о том, что движение автомобилей в некоторых районах города затруднено.

В Вашингтоне в последние месяцы регулярно проходят демонстрации, участники которых требуют от американских властей заставить Израиль прекратить операцию в Газе. В 2023 году тысячи пропалестинских демонстрантов прошли по центральным улицам города к Белому дому. В ноябре 2023 года несколько тысяч человек вышли на акцию солидарности с Израилем. Манифестация сотоялась на центральном бульваре американской столицы.