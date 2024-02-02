В канадской разведке признали утечку в СМИ данных по иностранному вмешательству в выборы

В Оттаве в 2023 году обсуждали тему возможного вмешательства Китая в парламентские выборы 2019 и 2021 годов

ОТТАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Часть секретных материалов относительно предполагаемого вмешательства других стран в канадские выборы попали в СМИ Канады. Это признал глава Канадской службы безопасности и разведки Дэвид Виньо в ходе заседания специальной государственной комиссии, которая призвана провести публичное расследование предполагаемого вмешательства иностранных государств в канадские избирательные процессы 2019 и 2021 годов.

"Да, хотя там было и много других составляющих [в этих материалах СМИ], но да, [утечка была]", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли сообщения канадских СМИ по теме содержали секретные данные, которые "утекли" к репортерам из его ведомства. Виньо признал, что эта информация была передана в СМИ "несанкционированно".

В течение 2023 года в Канаде муссировалась тема возможного вмешательства КНР в канадские парламентские выборы 2019 и 2021 годов. Так, газета The Globe and Mail со ссылкой на секретные данные Канадской службы безопасности и разведки сообщала, что Китай якобы разработал стратегию вмешательства в федеральные выборы 2021 года.

О создании данной комиссии было объявлено в сентябре 2023 года. Расследование возглавляет судья из Квебека Мари-Жози Оуг. Как ожидается, к 29 февраля она представит предварительный доклад, а само расследование должно завершиться в декабре. Публичного расследования добивалась канадская оппозиция.

Премьер-министр Джастин Трюдо неоднократно заверял канадцев, что результаты всех последних федеральных выборов отражают исключительно волю избирателей. Китай отвергал обвинения в свой адрес. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе в выборы.