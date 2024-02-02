Захватившего заложников на заводе в пригороде Стамбула мужчину ликвидировали

Губернатор Коджаэли Седдар Явуз отметил, что у мужчины было оружие и пояс со взрывчаткой

СТАМБУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция применила силу и ликвидировала мужчину, захватившего в заложники семерых сотрудников предприятия компании Procter & Gamble в пригороде Стамбула Коджаэли. Об этом сообщил губернатор одноименной провинции Седдар Явуз.

"Было сделано необходимое. Захвативший заложников был обезврежен", - приводит слова главы региона телеканал NTV. Все заложники освобождены.

По словам губернатора, у мужчины было оружие и пояс со взрывчаткой. "Он ничего не успел сделать, все произошло мгновенно", - добавил Явуз.

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени 1 февраля. В сюжетах, которые показывали с места ЧП местные телекомпании, было видно, что не теле мужчины находился пояс, предположительно с самодельным взрывным устройством.

Ранее сообщалось, что захвативший заложников пошел на такие радикальные действия, которые квалифицируются в турецком УК, как подготовка или совершение теракта, в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.