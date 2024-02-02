В США заявили о намерении перейти в течение 10 лет к сдерживанию и России, и Китая

Руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики Джилл Хруби утверждает, что РФ демонстрирует "дестабилизирующее поведение", в том числе за счет размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, и якобы "отвергая диалог по контролю над вооружениями" с Соединенными Штатами

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны быть готовы перейти в течение ближайшего десятилетия к одновременному ядерному сдерживанию и России, и Китая. С таким заявлением выступила в четверг руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

Выступая в Вашингтоне на ежегодной конференции по вопросам ядерного сдерживания, она утверждала, что Россия демонстрирует "дестабилизирующее поведение", в том числе за счет размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, и якобы "отвергая диалог по контролю над вооружениями с США".

"Кроме того, Китай продолжает модернизировать и расширять свой ядерный арсенал быстрыми темпами, внедряя новейшие технологии типа гиперзвуковых [вооружений], технологии двойного назначения. Как следствие, и Стратегическое командование [американских вооруженных сил], и [созданная по решению Конгресса США] двухпартийная Комиссия по стратегической расстановке средств четко сигнализируют: мы должны быть готовыми в течение десятилетия сдерживать две ядерные державы, практически равные нам по силам", - сказала Хруби. Глава НУЯБ одновременно занимает пост заместителя министра энергетики США по ядерной безопасности.