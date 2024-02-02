США заявили о сохранении готовности к возобновлению ядерных испытаний

Руководитель Национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Джилл Хруби при этом пояснила, что у Вашингтона нет планов проводить взрывное ядерное испытание

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохраняют готовность к проведению подземных ядерных испытаний. Это подтвердила в четверг руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби, комментируя работы на испытательном полигоне в штате Невада.

"Хотя мы используем этот объект как для субкритических экспериментов, так и для экспериментов по нераспространению, мы ясно давали понять, что у нас нет планов проводить взрывное ядерное испытание. Однако мы, как требуется, сохраняем готовность к проведению [такого] испытания и оцениваем [ее]", - заявила Хруби, выступая в Вашингтоне на ежегодной конференции по вопросам ядерного сдерживания. Глава НУЯБ одновременно занимает пост заместителя министра энергетики США по ядерной безопасности.

Как признала Хруби в интервью, опубликованном в декабрьском номере журнала американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today, у США нет технической необходимости возобновлять ядерные испытания.

Между тем, как сообщил в октябре 2023 года директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, Москва не исключает, что США не отказываются от идеи провести ядерное испытание. Как писала в мае 2020 года газета The Washington Post, находившаяся в то время у власти в Вашингтоне администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом обсуждала возможность возобновления ядерных испытаний. Джон Болтон, занимавший пост помощника президента Трампа по национальной безопасности, подтверждал, что Вашингтон рассматривал вариант возобновления ядерных испытаний.

Американская администрация намерена провести на полигоне в штате Невада в 2024 финансовом году, который наступил в США 1 октября, два субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции), по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три субкритических ядерных эксперимента в год в период до конца десятилетия. В НУЯБ оставили в октябре без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, когда именно Вашингтон собирается проводить упомянутые испытания в текущем финансовом году, будут ли приглашаться в связи с этим международные наблюдатели на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента.

Американское правительство признает, что в Соединенных Штатах остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания. Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Неваде 23 сентября 1992 года.