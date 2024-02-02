Полиция Аргентина применила водомет на антиправительственной манифестации

Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими начались после того, как участники акции вышли на дорогу

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Аргентинская полиция применила водомет на антиправительственной акции перед зданием Конгресса, передает с места корреспондент ТАСС.

Машина ударила струей воды по группе людей, большинство из которых были журналистами.

Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими начались после того, как колонна манифестантов вышла на проезжую часть. Чтобы оттеснить участников акции на тротуары и площадь, полиция и жандармерия применила дубинки и слезоточивый газ. Почти все протестующие уже покинули проезжую часть.

Акция протеста проходит в то время, как в Конгрессе с 31 января обсуждается законопроект с пакетом реформ, которые представило правительство. Накануне перед зданием парламента также прошла манифестация, во время которой полицейские применили слезоточивый газ. Были задержаны пять человек.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. В процессе обсуждения с оппозицией реформ правительство отозвало часть статей, в том числе касавшихся экономических реформ.

Президент страны Хавьер Милей, вступивший в должность 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.