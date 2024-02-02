Херш: директор ЦРУ предупреждал Зеленского, что США знают о его коррумпированности

Журналист отметил, что для этого в прошлом году Уильям Бернс совершил секретную поездку в Киев

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в январе 2023 года предупреждал президента Украины Владимира Зеленского о том, что США известно о его коррумпированности. Об этом сообщил в блоге в Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"В прошлом году директор ЦРУ Уильям Бернс совершил секретную поездку в Киев, чтобы лично предупредить Зеленского, что Вашингтону известно о его коррумпированности и нежелании увольнять никого из десятков чиновников, которые были поименно названы ему Бернсом, за то, что они переводят оборонные средства на свои личные счета", - написал Херш.

Журналист напомнил, что в апреле 2023 года уже сообщал, что Бернс уведомил украинского лидера о том, что среди его подчиненных нарастает недовольство тем, что он забирает себе "слишком большую долю награбленного".