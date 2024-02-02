В Сеуле заявили, что Пхеньян хочет превратить регион в подобие Ближнего Востока

Министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо считает, что "военные провокации" КНДР призваны внести раскол в Южной Корее в преддверии парламентских выборов

СЕУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти КНДР пытаются превратить Корейский полуостров в регион с постоянной опасностью военных столкновений, такой как Ближний Восток. С таким утверждением выступил министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо.

"Кажется, что Северная Корея намеревается превратить [Корейский полуостров] в регион с постоянным риском военных конфликтов, такой как Ближний Восток. Нам не стоит идти у них на поводу", - сказал министр в интервью радиостанции SBS. По мнению министра, "военные провокации" Пхеньяна призваны внести раскол в Южной Корее в преддверии выборов в парламент в апреле.

Ким Ён Хо также прокомментировал отказ лидера КНДР от мирного объединения с Республикой Корея. "Северная Корея объявила, что больше не считает Республику Корея партнером для диалога и объединения. Но это только слова Северной Кореи. Мы же в соответствии со статьей 3 и 4 конституции обязаны добиваться мирного объединения, основанного на базовой системе либеральной демократии", - сказал министр.

В третьей статье конституции говорится о том, что весь Корейский полуостров является территорией Республики Корея, а в четвертой - о том, что правительство обязано добиваться воссоединения и проводить политику с целью мирного объединения.

"Существуют предположения, что в будущем межкорейские отношения на себя возьмет северокорейское министерство иностранных дел. Но позиция нашего правительства ясна: межкорейскими отношениями будет заниматься Министерство объединения", - добавил Ким Ён Хо.