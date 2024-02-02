Yonhap: в Сеуле подозревают инженеров из Индонезии в краже технологий истребителя KF-21

Расследование ведут представители Национальной разведывательной службы Республики Корея и командования контрразведки вооруженных сил, передает агентство со ссылкой на источники в Управлении программ оборонных закупок и Контрразведывательном командовании ВС

СЕУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Южнокорейские власти ведут расследование в отношении инженеров из Индонезии по подозрению в попытке украсть технологии, связанные с разработкой истребителя KF-21 - совместного проекта двух стран. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в Управлении программ оборонных закупок и Контрразведывательном командовании вооруженных сил.

Индонезийцы работали в компании KAI, которая занимается разработкой KF-21. Инженерам запрещено покидать страну. Их подозревают в сохранении информации о разработке самолета на USB-накопитель. Расследование ведут представители Национальной разведывательной службы Республики Корея и командования контрразведки вооруженных сил.

"Расследование на данный момент пытается установить, содержатся ли стратегические технологии в сохраненных данных", - сказал источник агентства.

Индонезия - партнер Республики Корея в разработке этого самолета, эта страна Юго-Восточной Азии взяла обязательство покрыть 20% расходов на проект. Но Индонезия еще не заплатила порядка 1 трлн вон ($754 млн). Производство KF-21 планируется начать в 2024 году.