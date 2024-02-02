Аргентинские депутаты вновь взяли перерыв в обсуждении пакета реформ Милея

Спикер нижней палаты парламента Мартин Менем сообщил, что заседание возобновится 3 февраля

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Палата депутатов парламента Аргентины в четверг вновь объявила перерыв в обсуждении пакета реформ, предложенных правительством президента Хавьера Милея. Трансляция заседания велась на YouTube-канале нижней палаты парламента.

"Предложение о перерыве одобрено, заседание возобновится завтра в 10:00 (16:00 мск - прим. ТАСС)", - сказал спикер нижней палаты парламента Мартин Менем в 00:40 по местному времени (06:40 мск).

Обсуждение законопроекта началось 31 января и затем было продолжено 1 февраля. Правительство рассчитывало, что депутаты проведут первое голосование по пакету реформ до 2 февраля, однако выступления законодателей затянулись. Если документ будет одобрен в целом, депутаты приступят к обсуждению отдельных статей, по которым также будет проведено голосование.

Пока в Конгрессе шло обсуждение, перед зданием парламента проходила акция протеста, сопровождавшаяся столкновениями. Полиция и жандармерия применили в отношении манифестантов резиновые пули, дубинки, слезоточивый газ и водометы, чтобы не допустить перекрытия улицы. По данным телеканала C5N, пострадали не менее 15 человек. Сейчас у здания Конгресса почти не осталось протестующих.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. В процессе обсуждения реформ с оппозицией правительство отозвало около половины статей, в том числе касавшихся экономических реформ и ужесточения наказания для протестующих.

Милей, вступивший в должность 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.