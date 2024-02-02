СМИ: Турция воспользуется выходом стран Сахеля из ECOWAS для своего укрепления в регионе

По словам исследователя Института политических наук в Гренобле Жана Марку, "Турция внимательно наблюдает за трансформациями" в Буркина-Фасо, Мали и Нигере

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Турция будет пытаться активизировать связи с Буркина-Фасо, Мали и Нигером после их выхода из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) с целью усилить свои позиции в регионе. Такое мнение выразила радиостанция RFI со ссылкой на эксперта.

Как отмечает радиостанция, появились признаки того, что Турция хотела бы воспользоваться геополитическими изменениями, происходящими в регионе Сахеля, чтобы усилить свое влияние в нем. По словам исследователя Института политических наук в Гренобле Жана Марку, "Турция внимательно наблюдает за трансформациями" в этих государствах. Анкаре предстоит решить, продолжить ли "дипломатическое наступление" в регионе для укрепления своих позиций по сравнению с конкурентами, полагает он.

Согласно RFI, менее чем через неделю после объявления о выходе из ECOWAS премьер Нигера Али Ламин Зейн направился с рабочим визитом в Анкару, где он 1 февраля провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили укрепление двусторонних политических и экономических связей, сообщает Национальный совет спасения родины (временный орган управления Нигера) в X.

RFI отмечает, что взаимодействие между Ниамеем и Анкарой находится на подъеме - товарооборот между двумя странами утроился в период между 2021 и 2022 годами, достигнув $203 млн. Турция активно поддерживала предыдущее правительство Нигера, поставляя ему беспилотники. Тем не менее, турецкие власти решили продолжать оказывать военную помощь и новым властям африканской страны после переворота в июле 2023 года. Намерения Анкары укрепить партнерство с Нигером в сфере безопасности подтвердил заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз в ходе поездки в Ниамей в ноябре.

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о решении как можно быстрее выйти из ECOWAS. В совместном заявлении трех стран подчеркнуто, что ECOWAS "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов". Все три страны уже официально уведомили ECOWAS о своем решении покинуть организацию. В конце июля 2023 года группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции.