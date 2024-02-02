СМИ: в результате удара ВВС Израиля к югу от Дамаска погибли два человека

По информации источников телеканала Al Arabiya, жертвами обстрела стали двое бойцов вооруженного шиитского формирования

БЕЙРУТ, 2 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате удара ВВС Израиля к югу от Дамаска. Об этом передает телеканал Al Arabiya.

По информации его источников, жертвами обстрела стали двое бойцов вооруженного шиитского формирования.

Ранее Минобороны Сирии сообщило об израильской атаке с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот по объектам южнее Дамаска. Утверждается, что часть запущенных израильской стороной ракет была сбита сирийскими средствами ПВО. Атака, согласно заявлению ведомству, повлекла за собой ущерб материального характера.

29 января агентство SANA, ссылаясь на Минобороны Сирии, сообщило о гибели нескольких мирных жителей во время удара израильских ВВС по южной окраине Дамаска. По информации телеканала Al Hadath, целью удара был пригород сирийской столицы Сейида-Зейнаб, где находится штаб иранских советников из сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).