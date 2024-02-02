Греция заявила, что не собирается принимать нефункционирующие вооружения от США

Министр национальной обороны Никос Дендиас заявил, что сначала всю технику проверят специалисты греческих вооруженных сил

АФИНЫ, 2 февраля. /ТАСС/. Греция не собирается получать нефункционирующие вооружения от США в качестве подарка, сначала всю технику проверят специалисты греческих вооруженных сил. Об этом заявил министр национальной обороны Никос Дендиас в интервью греческой радиостанции Skai 100.3.

На вопрос ведущего, в хорошем ли состоянии находятся вооружения, которые США собираются передать Греции, министр ответил, что греческие военные это оценят. "То, что нам передается, контролируется военно-воздушными силами. Мы не такие наивные, что нас кто-то загрузит своим металлоломом. Мы также не готовы решать проблемы складирования [старых вооружений] других государств. То, что нам полезно, мы берем, то, для нас бесполезно, отвергаем", - сказал Дендиас. "Задача заключается в том, чтобы иметь современные средства и быть способными выполнять ту роль, которую мы оставляем за собой в нашей стране, а это не роль местной сверхдержавы, это понятно, - продолжил министр. - С одной стороны, это роль сдерживания [потенциального противника], а также и роль, способная поддержать европейские и национальные интересы в нашем обширном регионе".

Ранее газета Dimokratia со ссылкой на мнение источников в Минобороны Греции написала, что республика получит от США в качестве подарка гнилые военно-транспортные самолеты и нефункционирующие фрегаты в пакете сделки, предусматривающей закупку истребителей F-35. По словам издания, военные источники сообщили, что два военно-транспортных самолета С-130, обещанные Греции бесплатно в письме госсекретаря США Энтони Блинкена, списаны и находятся на авиационном кладбище в Неваде. Чтобы они снова смогли летать, Греции придется вложить более €110 млн, пишет издание. Короче говоря, США находят хорошую возможность избавиться от них и при этом не обременять себя затратами на переработку, а также чтобы Греция была перед ними в долгу за сделанный подарок, пишет газета.

Что касается четырех фрегатов LCS (Littoral Combat Ship - американский корабль прибрежной зоны), то стало известно, что от этих кораблей отказались ВМС США. Там их считают кораблями, полностью вышедшими из строя, поэтому их ремонт и модернизация будут стоить немалых денег. Чтобы они смогли двинуться с места в качестве временного решения на пятилетний период, Греции придется выложить более чем €70 млн за каждый корабль. Адмиралы ВМС Греции, скорее всего, не скажут на это да, полагает издание. Если сделка с бесплатной передачей Афинам двух выброшенных на свалку С-130 и четырех нефункционирующих фрегатов LCS состоится, то греческий налогоплательщик заплатит за их ремонт около €400 млн, отмечает Dimokratia.

Госдепартамент США ранее разрешил возможную продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд.