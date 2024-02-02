FT: депутаты ЕП недовольны сокращением средств на программы ЕС из-за помощи Украине

По данным издания, бюджет, одобренный лидерами ЕС, предполагает перераспределение денег из одних сфер в другие

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Выделение Евросоюзом помощи Украине в размере €50 млрд, утвержденное лидерами ЕС, вызвало неоднозначную реакцию в Европарламенте, который должен в конце февраля одобрить эту сделку. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, "бюджет, одобренный лидерами ЕС, предполагает перераспределение денег из одних сфер в другие - иными словами, сокращения - чтобы компенсировать рост стоимости заимствований". Теперь у депутатов Европарламента есть выбор: либо "согласиться с этими сокращениями, либо задержать деньги Украине".

Среди прочего, европарламентарии требуют дополнительные €3 млрд на развитие новой платформы стратегических технологий для Европы, нацеленной на финансирование цифровых, экологически чистых технологий, а также €5 млрд в фонд кризисных ситуаций для борьбы с наводнениями и другими ЧП.

Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила, как отмечает FT, надежду на то, что ЕП сможет проголосовать за одобрение соглашения в последнюю неделю февраля после нескольких раундов переговоров со странами - членами. Однако она также раскритиковала правительства за то, что они так долго задерживали принятие пакета мер и что у парламента было мало шансов повлиять на него. Метсола осудила и предлагаемые сокращения в таких областях, как научно-исследовательская программа ЕС Horizon Europe.

По словам депутата Европарламента Расмуса Андерсена, представляющего зеленых, "это разочаровывает и не соответствует задачам". "Европа не вернется на правильный путь, потеряв конкурентоспособность, и даже климатические цели находятся под угрозой из-за слишком малого объема инвестиций", - констатировал он.

Другие политические группы, вероятно, будут бороться за увеличение ассигнований, но в конечном итоге "стиснут зубы и признают свершившийся факт", сказали FT чиновники сообщества.