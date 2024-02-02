В Литве намерены продлить срок овладения госязыком для беженцев с Украины на год

В республике находятся около 65 тыс. украинских беженцев. Из них трудоустроились около 30 тыс.

ВИЛЬНЮС, 2 февраля. /ТАСС/. Срок, в течение которого для трудоустройства в Литве украинские беженцы должны овладеть на необходимом уровне литовским языком, предлагается продлить на год. Об этом сообщила журналистам замминистра образования, науки и спорта республики Агне Кудараускене.

"В целях обеспечения беженцам с Украины, которым Литвой предоставлена временная охрана, возможности работать, содержать себя и свою семью, предлагаем на год пролить срок для обязательного владения литовским языком", - сказала она.

В настоящее время этот предел предусмотрен по истечении двух лет после предоставления гарантированной Литвой временной охраны. Новый порядок установит срок в три года. В Литве находятся около 65 тыс. украинских беженцев. Из них трудоустроились около 30 тыс.

Инспекция по литовскому языку ранее сообщала, что с марта 2024 года начнет проверять предприятия, где работают украинцы, на уровень знания ими литовского языка.