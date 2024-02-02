На Украине предъявили обвинение сенатору от Севастополя

Госбюро расследований Украины сообщило, что "сотрудники ГБР предъявили обвинение бывшему командиру севастопольского "Беркута" и трем его подчиненным" за переход на службу РФ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в госизмене бывшему командиру украинского спецподразделения милиции "Беркут", который стал членом Совфеда от города Севастополя.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Госбюро, "сотрудники ГБР предъявили обвинение бывшему командиру севастопольского "Беркута" и трем его подчиненным" за переход на службу РФ. В ведомстве заявили, что обвиняемый в составе подразделений "Беркута" принимал участие в противодействии акциям протеста на "майдане" в 2013-2014 годах, в феврале 2014 года участвовал в охране здания Администрации президента Украины. Затем прибыл в Севастополь, позднее был избран членом Совета Федерации.

В сообщении не называется фамилия подозреваемого. При этом известно, что в октябре 2020 года членом Совета Федерации от Севастополя был избран Сергей Колбин, с 2005 по 2014 год занимавший пост командира подразделения милиции особого назначения "Беркут" УМВД города Севастополя.

В ходе евромайдана, начавшегося в ноябре 2013 года, бойцы "Беркута" участвовали в поддержании порядка на улицах Киева. В феврале 2014 года, после государственного переворота, подразделение Колбина вернулось в Севастополь, где выступило на стороне жителей города, не признавших новую украинскую власть. Личный состав и ветераны спецподразделения во главе с Колбиным до марта 2014 года охраняли границы Крыма от вооруженных групп украинских экстремистов. Затем принимали участие в работе по обеспечению безопасности подготовки и проведения референдума о возвращении Крыма в состав РФ.

На Украине против бойцов спецподразделения "Беркут" заведены дела в связи с расстрелом 20 февраля 2014 года участников событий на "майдане". Адвокаты "Беркута" называют дело политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления. Как заявляет защита, она располагает материалами, доказывающими причастность к организации расстрелов на "майдане" тех, кто пришел к власти в итоге госпереворота 2014 года. До настоящего времени дело остается нераскрытым, в гибели людей обвиняются исключительно силовики.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.