Лукашенко назначил нового руководителя департамента финрасследований Комитета госконтроля

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Самбука заместителем председателя Комитета государственного контроля - директором департамента финансовых расследований. Об этом сообщило агентство БелТА.
Ранее он возглавлял в Комитете государственной безопасности следственное управление.
В ноябре 2023 года Лукашенко назначил послом Белоруссии в Зимбабве Игоря Маршалова, который до этого был заместителем председателя Комитета госконтроля - директором департамента финансовых расследований.