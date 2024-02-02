Лукашенко назначил нового руководителя департамента финрасследований Комитета госконтроля

Президент Белоруссии назначил на эту должность Андрея Самбука

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Самбука заместителем председателя Комитета государственного контроля - директором департамента финансовых расследований. Об этом сообщило агентство БелТА.

Ранее он возглавлял в Комитете государственной безопасности следственное управление.

В ноябре 2023 года Лукашенко назначил послом Белоруссии в Зимбабве Игоря Маршалова, который до этого был заместителем председателя Комитета госконтроля - директором департамента финансовых расследований.