Половина опрошенных американцев считают, что операция Израиля в Газе зашла слишком далеко

При этом 35% респондентов AP и NORC считают Израиль союзником, разделяющим интересы и ценности США

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Половина совершеннолетних жителей США полагают, что военная операция израильских ВС против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа зашла слишком далеко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Associated Press (AP) совместно с исследовательским центром NORC.

Согласно опубликованным AP данным, "50% опрошенных совершеннолетних американцев уверены, что наступательная операция Израиля зашла дальше, чем следовало". Такая же доля респондентов выразила опасения в связи с возможным расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке. При этом только 31% участников опроса высказались в поддержку подхода администрации президента США Джо Байдена к ситуации в секторе Газа.

Отмечается, что 35% опрошенных считают Израиль союзником, разделяющим интересы и ценности США. По мнению же 36% респондентов, Вашингтон оказывает недостаточную поддержку палестинцам.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.