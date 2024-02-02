Глава МИД Польши назвал создателя подкомиссии по Смоленску "ненормальным циником"

Радослав Сикорский сказал это после того, как суд обязал Антони Мачеревича извиниться перед премьер-министром Дональдом Туском за обвинение политика в укрывательстве виновников авиакатастрофы, в которой погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал резкое заявление в адрес бывшего министра обороны Антони Мачеревича, назвав его "ненормальным циником". Об этом сообщает интернет-портал onet.pl.

"[Во мне] остается гнев из-за того, что такому ненормальному цинику кто-то дал власть над польской армией и СМИ для пропаганды заблуждений", - сказал Сикорский после того, как в пятницу суд обязал Мачеревича извиниться перед премьер-министром Дональдом Туском за обвинение политика в укрывательстве виновников авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский.

"Приятно услышать в суде, что вопреки гипотезам депутата Мачеревича я не прятал в Хобелине виновников смоленской катастрофы", - добавил Сикорский.

Подкомиссия Министерства обороны по расследованию обстоятельств смоленской авиакатастрофы была создана по инициативе Мачеревича с целью опровергнуть выводы официального расследования Межгосударственного авиационного комитета и доказать, что на борту правительственного Ту-154М произошел теракт. Тогда же Мачеревич обвинил Дональда Туска, Сикорского и нынешнего министра-координатора по делам спецслужб Томаша Семоняка в том, что они скрывали от следствия виновных в катастрофе правительственного лайнера. В январе приказом нового главы Минобороны подкомиссия была распущена.

Хобелин - небольшое село на северо-западе Польши, где находится старинная усадьба XVI века.