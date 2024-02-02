Глава Гагаузской автономии призвала жителей отстаивать нейтралитет Молдавии

Евгения Гуцул отметила, что "Гагаузия также не может быть пассивной, когда правящая партия пытается монополизировать медиапространство, закрывая телеканалы и снимая с выборов оппозицию, намеренно ухудшает отношения с Россией и обещает уже в этом году выйти из СНГ"

КИШИНЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул призвала жителей региона отстоять право жить в нейтральной стране на фоне призывов президента республики Майи Санду войти в состав НАТО.

"Нам не безразлично будущее нашей страны, <…> поэтому мы должны быть готовы, как и десять лет назад, отстоять наше право жить в независимой, нейтральной и мирной Республике Молдова", - сказала Гуцул в своем выступлении на форуме в Комрате. Он прошел в рамках отмечаемой 2 февраля десятой годовщины референдума в Гагаузии, более 96% участников которого высказались против интеграции в ЕС.

По словам Гуцул, это событие способствовало укреплению оппозиции проевропейским партиям в Молдавии, которые призывают к отказу от нейтрального статуса и конфликту с Россией. "Сегодня Гагаузия также не может быть пассивной, когда правящая партия пытается монополизировать медиапространство, закрывая телеканалы и снимая с выборов оппозицию, намеренно ухудшает отношения с Россией и обещает уже в этом году выйти из СНГ", - заявила глава автономии.

Она отметила, что на протяжении трех десятилетий Гагаузии "навязывают ложный тезис" о том, что ей якобы подарили автономию для сохранения языка и культурной самобытности. "Никто гагаузам автономию не дарил. Мы обрели ее в результате политического компромисса, достигнутого с центральными властями", - сказала политик. Гуцул напомнила, что в законе об особом правовом статусе АТО Гагаузия от 1994 года за ней признается право принимать участие в осуществлении внутренней и внешней политики страны в вопросах, касающихся интересов автономии.

О референдуме

В феврале 2014 года на территории автономии прошел референдум, более 96% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Еще столько же граждан поддержали идею "отложенного статуса автономии" на случай, если Молдавия присоединится к Румынии, а также высказались против интеграции в ЕС. В Кишиневе этот плебисцит объявили незаконным и возбудили против его организаторов уголовные дела. В честь референдума в 2017 году парламент Гагаузии учредил 2 февраля День народного единства.

Годовщину референдума в Комрате сегодня отметили массовым маршем. Акцию, которую транслировал в прямом эфире местный телеканал GRT, возглавили глава автономии, председатель Народного собрания Дмитрий Константинов, а также ряд депутатов парламента Молдавии, общественные деятели и политики. Люди прошли по главной улице Комрата с флагами Гагаузии и надувными шарами. Жителей Гагаузии поздравили лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон, молдавский оппозиционер Илан Шор, а также другие политики.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года вылилось в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон об особом статусе Гагаузской автономии. Отношения между Комратом и Кишиневом вновь обострились после победы Гуцул, представляющей оппозицию, на выборах главы автономии.