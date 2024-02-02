Армия Израиля зафиксировала новые обстрелы со стороны Ливана и ударила в ответ

Истребители ВВС Израиля также нанесли удары по инфраструктуре и военным объектам шиитской организации "Хезболлах" в районах населенных пунктов Эль-Хиям, Кана и Джебель-Блат

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 февраля. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новые обстрелы северных районов страны с территории Ливана и нанесли ответные удары. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен, прозвучавших сегодня утром на севере Израиля, были зафиксированы два запуска из Ливана в направлении Кирьят-Шмоны. Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-службе, некоторое время назад был зафиксирован еще один пуск с ливанской стороны - на этот раз в сторону горы Хар-Дов, израильская армия также нанесла ответный удар в направлении источника стрельбы.

Помимо этого, проинформировали в армии, некоторое время назад израильская авиация нанесла удар по вооруженному отряду в районе населенного пункта Айтарун на юге Ливана. Кроме того, в течение дня истребители ВВС Израиля наносили удары по инфраструктуре и военным объектам шиитской организации "Хезболлах" в районах населенных пунктов Эль-Хиям, Кана и Джебель-Блат. Вдобавок артиллерия Армии обороны Израиля "с целью устранения угрозы" нанесла удары в направлении населенных пунктов Джиббин, Аит-эш-Шааб и Айтарун, отмечается в сводке.