Al Jazeera: не менее 15 человек погибли на юге сектора Газа из-за израильских обстрелов

По данным телеканала, под ударами оказался центральный склад медикаментов министерства здравоохранения анклава в городе Газа

РАБАТ, 2 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа в результате обстрелов, осуществленных в пятницу израильской армией. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, тела погибших доставлены в больницы "Насер" и "Аль-Амаль".

Кроме того, как отмечает Al Jazeera, интенсивным артиллерийским обстрелам армии Израиля днем в пятницу подвергаются западные районы города Газа.

Под ударами оказался центральный склад медикаментов министерства здравоохранения анклава в городе Газа. Есть убитые и раненые, их число пока не приводится.