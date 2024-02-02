Британия сняла запрет на въезд для вдовы Муаммара Каддафи

Ограничительные меры в отношении бывшего ливийского лидера и его родственников были введены Лондоном в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1970 от 2011 года

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Великобритания смягчила санкции в отношении вдовы бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сафии Фаркаш, сняв с нее запрет на въезд в страну. Об этом свидетельствует обновленный санкционный список на сайте британского правительства.

Ограничительные меры в отношении Каддафи и его родственников были введены Лондоном в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1970 от 2011 года. Рядом с фамилией Фаркаш в разделе "наложенные санкции" теперь написано только "арест имущества", хотя раньше также была строчка "запрет на въезд".

Фаркаш (в девичестве эль-Брасаи) - вторая жена Каддафи и мать семерых из восьми его детей. Они поженились в 1970 году и прожили вместе до убийства Каддафи, правившего в Ливии более 30 лет, в ходе гражданской войны в 2011 году. По данным британского правительства, Фаркаш имеет оманский паспорт. В настоящее время она, предположительно, проживает в Египте.