К Инициативе по безопасности в борьбе с распространением ОМУ присоединились 5 стран Африки

Речь идет о Бенине, Гане, Замбии, Того и Экваториальной Гвинее

РАБАТ, 2 февраля. /ТАСС/. Пять африканских стран - Бенин, Гана, Замбия, Того и Экваториальная Гвинея - официально присоединились к Инициативе по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР-ОМУ). Это случилось в Марракеше на политической встрече для стран Африки, посвященной продвижению ИБОР-ОМУ.

Таким образом, число африканских стран, присоединившихся к ИБОР-ОМУ, возросло до 11, сообщает информационное агентство Магриб Араб Пресс. Кроме того, на встрече в Марракеше Гамбия, Гвинея-Бисау, Малави и Нигерия выразили готовность в ближайшем будущем также присоединиться к ИБОР-ОМУ.

Мероприятие в Марракеше, организованное властями Марокко и США, проходило с 31 января по 2 февраля. В нем приняли участие делегации из 25 стран Африки.

Идею создания международной программы ИБОР-ОМУ предложили власти США в 2003 году. Россия присоединилась к инициативе в 2004 году, но в 2022 году прекратила участие в ней.

За минувшие годы ИБОР-ОМУ показала себя в качестве части глобальных усилий по предотвращению распространения ОМУ, в том числе путем перехвата нелегальных поставок на море, в воздухе и на суше. Ее участники обмениваются информацией разведывательного характера и принимают предупредительные меры, чтобы не допустить попадания ядерных материалов и ракетных технологий в руки преступникам.