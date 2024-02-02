Румынский премьер подписал с фермерами и перевозчиками соглашение о прекращении протестов

Соответствующий документ предусматривает создание межминистерского комитета, члены которого "проанализируют и найдут наилучшие решения для требований протестующих"

БУХАРЕСТ, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, а также представители фермеров и перевозчиков, которые уже три недели проводят манифестации по всей стране, подписали соглашение о прекращении акций протеста. Сообщение об этом размещено на сайте правительства.

Документ предусматривает создание межминистерского комитета, члены которого "проанализируют и найдут наилучшие решения для требований протестующих". В него войдут представители соответствующих министерств, а также фермеров и перевозчиков. На основании этого соглашения, указывается в сообщении кабинета, "протестующие прекратят манифестации как в столице, так и на территории страны".

Румынские фермеры и водители грузовиков проводят акции протеста по всей стране начиная с 10 января. Они выводят на трассы грузовики и тракторы, замедляя или блокируя движение автотранспорта на национальных и региональных дорогах, внутри городов, на румыно-украинских КПП. Фермеры и водители протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских грузовиков.

Одним из главных требований протестующих является прекращение импорта в Румынию украинского зерна. Хотя украинские зерновые должны лишь пересекать страну транзитом для экспорта в третьи страны, в реальности его значительная часть продается в Румынии, что привело к резкому падению цен на продукцию румынских фермеров.