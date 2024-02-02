В Израиле заявили, что пауза в боях в Газе не остановит действия страны в отношении Ливана

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант отметил, что израильские военные не прекратят действовать, пока не восстановят безопасность в северных приграничных районах

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 февраля. /ТАСС/. Израиль не прекратит наносить удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, даже если будет достигнуто новое соглашение о временном прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Если "Хезболлах" думает, что когда будет перемирие на юге, оно прекратит огонь [на ливано-израильской границе] и мы остановимся, она допускает большую ошибку", - сказал министр во время поездки в одну из воинских частей в районе горы Хермон на севере страны. Его слова приводит газета The Times of Israel.

Галант при этом отметил, что израильские военные не прекратят действовать, пока не восстановят безопасность в северных приграничных районах. "Я скажу здесь прямо: пока мы не достигнем ситуации, при которой возможно восстановление безопасности для жителей севера, мы не остановимся. Когда мы достигнем этого за счет [дипломатического] соглашения или военными средствами, то сможем быть спокойны", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

Сохраняется напряженность и на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.