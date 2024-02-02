США выступили против проекта резолюции Алжира в СБ ООН с призывом к прекращению огня

Постпред страны при организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что алжирская резолюция может поставить под угрозу переговоры об освобождении заложников в Газе, которые ведутся в том числе при американском посредничестве

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не поддерживают алжирский проект резолюции в Совете Безопасности ООН, одним из положений которого является требование немедленного прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

По ее утверждению, алжирская резолюция может поставить под угрозу переговоры об освобождении заложников в Газе, которые ведутся в том числе при американском посредничестве. "У совета есть обязательство обеспечить <...> усиление давления на [палестинское движение] ХАМАС с тем, чтобы оно приняло инициативу [об освобождении заложников в Газе]. Мы полагаем, что предложенный Алжиром проект резолюции не отвечает этой цели, - сказала Томас-Гринфилд. - Напротив, этот проект может поставить деликатные переговоры под угрозу, подрывая тем самым продолжающиеся изнурительные дипломатические усилия по освобождению заложников и введению продолжительной паузы [в боевых действиях в Газе], которая отчаянно нужна мирным жителям Палестины и гуманитарным работникам".