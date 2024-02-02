В США предъявили обвинения в терроризме гражданам Ирана и Турции

Также предъявили обвинения в столичном округе Колумбия гражданке Китая и подданному Омана за уклонение от санкций и сговор с целью отмывания денег в связи с якобы "незаконной перевозкой и продажей иранской нефти нефтяным предприятиям, принадлежащим китайским властям"

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. В США предъявили обвинения в терроризме и мошенничестве гражданам Ирана и Турции по делу о незаконной торговле иранской нефтью. Об этом сообщил американский Минюст, выполняющий функции генпрокуратуры.

Как следует из заявления ведомства, в Южном округе штата Нью-Йорк семь человек, в том числе "один из лидеров КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС)" и несколько служащих энергетического сектора Турции "обвиняются в терроризме, уклонении от санкций, мошенничестве и отмывании денег в связи с продажей иранской нефти покупателям, связанным с властями КНР, РФ и Сирии". Утверждается, что эта деятельность была направлена на финансирование входящих в КСИР сил специального назначения "Аль-Кудс".

Одновременно с этим обвинения в столичном округе Колумбия предъявлены гражданке Китая и подданному Омана. Им инкриминируется уклонение от санкций и сговор с целью отмывания денег в связи с якобы "незаконной перевозкой и продажей иранской нефти нефтяным предприятиям, принадлежащим китайским властям". Как утверждается в заявлении на сайте Минюста, обвиняемые в 2019-2021 годах "незаконно использовали американскую финансовую систему для продажи в интересах КСИР нефти на сотни миллионов долларов".

Также в Вашингтоне подан иск с требованием изъятия 500 тыс. баррелей иранской нефти на сумму около $25 млн на основании того, что средства от продажи энергоносителя якобы могут быть использованы для поддержки КСИР и "Аль-Кудс".