Руководитель Минфина Турции заявил о полностью личных мотивах отставки главы ЦБ

Мехмет Шимшек отметил, что уважает решение Хафизе Гайе Эркан и благодарит ее за ценную работу и вклад в развитие страны

АНКАРА, 2 февраля. /ТАСС/. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан приняла решение об отставке исключительно по личным мотивам. Соответствующее сообщение он разместил в X.

'Наша экономическая программа, реализуемая под руководством президента Тайипа Эрдогана, выполняется непрерывно и решительно. Президент полностью поддерживает и доверяет нашей экономической команде и ее программе. Решение, принятое бывшим президентом Центрального банка госпожой Хафизе Гайе Эркан, является ее полностью личным решением и принято по ее собственной воле. Я уважаю ее решение и благодарю ее за ценную работу и вклад в развитие нашей страны. Желаю успехов новому председателю Центрального банка, который будет назначен в соответствии с моими предложениями", - заявил Шимшек.