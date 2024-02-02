СМИ: неизвестные самолеты атаковали несколько объектов на востоке Сирии

По данным телеканала Al Arabiya, это сделали американские самолеты

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Неизвестные самолеты атаковали несколько объектов на территории провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, удары были нанесены в регионе Эль-Маядин. Телеканал указывает, что, предположительно, нападение совершили американские самолеты.

По данным телеканала Al Hadath, мишенями атак стали позиции проиранских военизированных группировок. Нападению подверглись11 позиций отрядов, находящихся близ границы с Ираком.

Телеканал также сообщил, что в результате ударов с воздуха, совершенных самолетами американских ВВС, как минимум шесть человек погибли. Отмечается, что боевыми самолетами было проведено три волны ударов по позициям формирований, расположенных в указанной сирийской провинции. Самолеты атакуют объекты военизированных отрядов в регионе Эль-Маядин.

В свою очередь телеканал ABC со ссылкой на представителя американской администрации сообщил, что США начали наносить удары по Сирии.