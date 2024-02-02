WP: Украина уведомила Белый дом о решении Зеленского уволить Залужного

В администрации США отметили, что такое решение является "суверенным выбором" президента Украины, пишет газета

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Украинские власти проинформировали администрацию США о решении президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в Белом доме "не поддержали и не возразили" против отправки Залужного в отставку. Как пишет WP, в американской администрации признали, что решение об увольнении главкома ВСУ является "суверенным выбором" президента страны.