Зеленский сообщил о получении Украиной еще двух систем ПВО

Президент страны не стал уточнять, откуда прибыли системы, однако отметил, что их недостаточно

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) прибыли на Украину, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"На Украину прибыли еще две системы ПВО. Все подробности, конечно, не следует говорить публично", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, украинские власти "на разных уровнях месяцами работали" над поставкой этих установок, якобы сбивающих все. Он не уточнил, откуда прибыли системы, но сразу добавил, что их недостаточно. "Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины", - добавил Зеленский.

Ранее в пятницу представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев получил относительно немного систем ПВО, несмотря на обещания Запада.

Западные страны после начала специальной военной операции передали Киеву в том числе системы ПВО SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, однако украинские власти заявляют, что полученных комплексов недостаточно. Как ранее признавал Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Зеленский заявлял, что Киеву очень сложно работать с западными партнерами по вопросу поставок дополнительных комплексов Patriot.