ABC: США начали наносить удары по Сирии

Удары, предположительно, наносятся по объектам проиранских группировок, уточняет телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приступили к нанесению ударов по территории Сирии в качестве ответа на атаку на американский военный объект в Иордании. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на должностное лицо вашингтонской администрации.

В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera проинформировал, что бомбардировке подверглись окрестности города Бу-Кемаль в восточной провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком. Тем временем телеканал Al Arabiya сообщил о взрывах близ контрольно-пропускного пункта "Эль-Каим" на сирийско-иракской границе.

Как отмечает ABC, удары, предположительно, наносятся по объектам проиранских группировок.

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Американский президент Джо Байден подтвердил ранее, что уже принял решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю.