Половина опрошенных американцев считает, что Израиль зашел слишком далеко в Газе

Еще 31% респондентов в США одобряют путь решения конфликта американским правительством, сообщает агентство Associated Press

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Половина американцев считает, что Израиль зашел слишком далеко в ходе конфликта в секторе Газа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC для агентства Associated Press (AP).

Согласно нему, поддержка Израиля и того, как администрация президента США Джо Байдена справляется с ситуацией, ослабевает. Опрос показал, что 31% респондентов в США одобряют путь решения конфликта американским правительством. Это связано с тем, что всплеск поддержки Израиля после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года ослаб, пишет агентство. В целом, согласно опросу, 50% респондентов сейчас считают, что военное наступление Израиля вышло за рамки и зашло слишком далеко. В ноябре этот показатель равнялся 40%, отмечает агентство.

Опрос проводился с 25 по 28 января. В нем приняли участие 1 152 человека. Погрешность составила четыре процентных пункта.