Аргентинские депутаты поддержали в целом пакет реформ Милея

Против проголосовали 109 представителей Палаты парламента

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /ТАСС/. Палата депутатов парламента Аргентины в пятницу одобрила законопроект с пакетом реформ президента Хавьера Милея в целом, но пока не приступила к рассмотрению отдельных статей документа. Заседание транслировалось на YouTube-канале нижней палаты парламента.

Законопроект в целом поддержали 144 депутатов, против проголосовали 109.

Депутатам еще предстоит провести голосование по отдельным статьям законопроекта. В ходе заседания некоторые оппозиционные законодатели заявили, что не готовы поддержать все пункты. Документ также должен одобрить Сенат.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. В процессе обсуждения реформ с оппозицией правительство отозвало около половины статей, в том числе касавшихся экономических реформ и ужесточения наказания для протестующих.

Милей, вступивший в должность президента 10 декабря прошлого года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.