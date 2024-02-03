Тимошенко допустила, что усиление мобилизации приведет к противостоянию украинцев

Экс-премьер Украины назвала законопроект "жестким и циничным"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Новая версия законопроекта о мобилизации на Украине является еще более жесткой и может спровоцировать раскол и общественное противостояние. Об этом заявила экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.

По ее словам, доработанный законопроект является катастрофичным. "Вторая его редакция еще более репрессивная, еще более антиконституционная, - сказала Тимошенко в видеообращении, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Этот закон <...> может внести трагический раскол между властью и народом, <...> может вызвать даже общественное противостояние".

Экс-премьер назвала законопроект "жестким и циничным". Критикуя норму о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет, она вновь предложила направить на фронт силовиков. "Я неотложно проведу переговоры со всеми лидерами фракций, чтобы снова, в этот раз уже окончательно, отклонили этот закон. И я сообщу вам, какая фракция какую позицию займет в этом вопросе", - подытожила она.

Ранее она уже заявила, что фракция партии "Батькивщина" в Верховной раде не поддержит новую версию законопроекта о мобилизации. В партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" также критикуют новую редакцию документа.

Во вторник кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации, первая версия которого вызвала возмущение в обществе и разногласия среди депутатов. Новая версия предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов, а также введение электронных повесток. Любые консульские услуги мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. Кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы.

Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Помимо этого, руководителей клиник обяжут в трехдневный срок сообщать о поступлении в стационар мужчин 18-25 лет. Второе высшее образование уже не будет являться основанием для отсрочки. Однако отсрочку сохранят депутаты и руководящие чиновники, судьи, сотрудники органов военного управления, а также работники предприятий и организаций, получившие бронь.