Al Jazeera: ВВС США провели четвертую волну бомбардировок на востоке Сирии

Атаке вновь подверглись объекты военизированных группировок в регионе Эль-Маядин и восточнее города Бу-Кемаль близ границы с Ираком, уточняет телеканал

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Самолеты ВВС США нанесли четвертую серию ударов по позициям проиранских формирований, дислоцированных на востоке Сирии. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, бомбардировке вновь подверглись объекты военизированных группировок в пустынном регионе Эль-Маядин и восточнее города Бу-Кемаль близ границы с Ираком.

Ранее сообщалось, что США провели три волны ударов по позициям проиранских формирований, расположенных в восточной провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. По последним данным, в результате американских атак погибли не менее 10 человек, около 20 получили ранения.

Бомбардировке подверглись и объекты проиранских отрядов на территории Ирака, близ приграничного города Эль-Каим.

Как сообщило Центральное командование ВС США, американские силы нанесли "авиаудары по Ираку и Сирии, направленные против входящих в КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок". "ВС США поразили более 85 целей", - говорится в заявлении командования.