2 февраля, 22:43,
обновлено 2 февраля, 23:55

Ирак заявил, что атаки США на иракские приграничные районы будут иметь тяжелые последствия

Официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул отметил, что удары американской стороны являются "нарушением суверенитета Ирака"

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Бомбардировки американскими ВВС приграничных иракских районов являются нарушением суверенитета страны и будут иметь непредвиденные последствия для безопасности Ирака и стабильности во всем регионе. Об этом заявил официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул.

Удары американских ВВС "являются нарушением суверенитета Ирака и подрывают усилия правительства, направленные на стабилизацию обстановки внутри страны", - указал Расул, слова которого привел новостной портал Baghdad today. Он добавил, что подобные действия США "могут втянуть Ирак и весь регион в ситуацию с непредвиденными и ужасными последствиями и создают реальную угрозу для безопасности и стабильности в Ираке и во всем регионе".

Он подчеркнул, что бомбардировки ВВС США города Эль-Каим и районов на границе с Сирией "были проведены именно в то время, когда Багдад прикладывает максимум усилий, чтобы обеспечить стабильность в Ближневосточном регионе".

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в иракских службах безопасности сообщил, что авиация США нанесла восемь ударов по позициям проиранских вооруженных группировок в районе Эль-Каима на западе Ирака. По имеющимся сведениям, были атакованы, в частности, объекты иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". По данным представителя ополчения, в результате бомбардировок ВВС США близ Эль-Каима пострадали не менее 10 сторонников "Аль-Хашд аш-Шааби".

Как сообщило Центральное командование ВС США, американские силы нанесли "авиаудары по Ираку и Сирии, направленные против входящих в КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок", было поражено более 85 целей. 

Теги:
СШАИрак