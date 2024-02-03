США заявили, что предпримут "дополнительные действия" для прекращения атак на свои силы

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не уточнил характер готовящихся мер

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. США предпримут дополнительные действия, чтобы добиться прекращения нападений на свои силы в Ближневосточном регионе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В ближайшие дни будут предприняты дополнительные ответные действия. <...> И сегодня мы увидели первый комплекс ответных мер. Это не последний комплекс ответных мер, который вы увидите", - сообщил он на специальном онлайн-брифинге для журналистов.

По словам Кирби, "дополнительные действия будут предприняты, чтобы положить конец этим нападениям [на ВС США] и лишить возможностей для этого" иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС). Представитель Белого дома отказался уточнить характер готовящихся мер.

На вопрос о том, уведомляли ли американские власти заранее иранское руководство о подготовке к операции, он ответил отрицательно. "С момента нападения, в результате которого были убиты три наших военнослужащих в Иордании, никаких контактов с Ираном не было", - подчеркнул Кирби.

В результате атаки беспилотника 27 января на военный объект США на иорданской территории ранения также получили 40 военных.