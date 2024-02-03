Politico: десятки организаций просили Байдена не наносить удары на Ближнем Востоке

Объединения также подчеркнули, что у президента США нет "единоличных полномочий на военную эскалацию в регионе", поскольку он должен получать одобрение на подобные шаги у Конгресса

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Десятки американских общественных организаций просили президента США Джо Байдена воздержаться от нанесения ударов по Ирану и странам на Ближнем Востоке в ответ на атаки на силы Соединенных Штатов в регионе. Об этом сообщила газета Politico.

"Господин президент, ответные бомбардировки не принесут спокойствия в регион и не позволят урегулировать эти конфликты, вместо этого они могут вовлечь США в катастрофический конфликт с рядом сторон, не ограниченный по срокам. Это особенно касается безответственных призывов к проведению новой несанкционированной кампании по бомбардировке Ирана, при которой Иран будет напрямую участвовать в боевых действиях против американских сил. Такой итог был бы катастрофическим, подорвал бы интересы США, подверг бы наших военных еще большему риску и привел бы к ощутимым потерям как человеческих жизней, так и средств", - говорится в послании, которое подписали представители 80 организаций. В их числе американские объединения ветеранов, экспертов по внешней политике и безопасности, правозащитные и религиозные структуры.

"Мы призываем вас действовать путем дипломатии, добиваться прекращения огня в Газе, чтобы устранить источник насилия и предотвратить дальнейшую эскалацию", - подчеркивается в письме. В нем также заостряется внимание на том, что у Байдена "нет единоличных полномочий на военную эскалацию в регионе", поскольку он должен получать одобрение на подобные шаги у Конгресса.

Центральное командование ВС США сообщило о поражении свыше 85 целей в результате ударов по Ираку и Сирии, которые были нанесены в ответ на нападение на американских военных в Иордании. Отмечается, что в операции приняло участие "множество самолетов", в том числе дальние бомбардировщики. Среди объектов, подвергшихся бомбардировке, значатся командно-контрольные пункты, разведывательные центры и склады с беспилотниками. В ходе авиаударов было использовано "свыше 125 высокоточных боеприпасов".

Ранее власти США заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю.