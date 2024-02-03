Конгрессвумен указала, что США наносят удары по Ираку и Сирии, игнорируя проблемы в стране

Действия нынешней американской администрации Марджори Тейлор-Грин назвала "крупнейшим провалом во внешней политике и военной стратегии"

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация США принимает решение об ударах по Ираку и Сирии в ответ на недавнюю вылазку против американских войск в Иордании, но при этом игнорирует проблемы внутри страны. Такое мнение выразила в пятницу член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) в X (ранее Twitter).

"Всем так надоело, что все наши проблемы дома полностью игнорируются нашим правительством, но при этом мы отправляемся бомбить пастухов коз и иностранных террористов за границей, полностью игнорируя террористов, картели, преступников, вторгающихся в нашу страну, а наше правительство приветствует их и заставляет нас платить за это", - считает она.

Действия нынешней администрации конгрессмен назвала "крупнейшим провалом во внешней политике и военной стратегии". "Наши военнослужащие разбросаны по всему миру и уязвимы для нападений, а число новобранцев в вооруженных силах стало самым низким за всю историю", - добавила она. По мнению Тейлор-Грин, власти "полностью разорвали границу" США и ответственны за рост числа мигрантов в стране. "Я предлагаю поставить наших военных на южной и северной границах и наглухо их запечатать. И депортировать всех нелегалов из нашей страны", - отметила она.

Правительство США ранее заявило, что американские войска на одном из объектов в Иордании близ границы с Сирией были атакованы 28 января движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю.