Лидер крупнейшей партии Литвы не будет претендовать на пост президента

Вилия Блинкевичюте призвала поддержать действующего главу государства Гитанаса Науседу

ВИЛЬНЮС, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель оппозиционной Социал-демократической партии Литвы, являющейся крупнейшей в стране, Вилия Блинкевичюте не будет претендовать на пост президента республики на выборах главы государства 12 мая. Об этом она сообщила на конференции партийной организации.

"Мною принято решение воздержаться от соискания поста, - сказала она коллегам по партии. - С учетом особой важности предстоящих выборов и в стремлении сплотить граждан Литвы перед лицом грозных вызовов призываю поддержать действующего президента Гитанаса Науседу".

В настоящее время 63-летняя Блинкевичюте является депутатом Европарламента, где работает с 2009 года. Партию она возглавляет с 2021 года.

Социал-демократическая партия является лидером рейтингов, составляемых по итогам социологических опросов. За нее на выборах в Сейм (парламент), которые пройдут осенью, готовы проголосовать от 16% до 20% избирателей. Высокий рейтинг и у председателя партии. Блинкевичюте по популярности является вторым политиком Литвы после президента Науседы.